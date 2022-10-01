800 тысяч британских школьников остались без субсидий

Новости Великобритани. В Британии стало больше голодающих детей. Об этом рассказали директора учебных заведений. По их словам, дети приходят в школу с пустыми ланч-боксами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но, не желая показаться бедными в глазах одноклассников, делают вид, что едят. В Великобритании право на бесплатное школьное питание имеют лишь младшие классы, а также дети из семей с низкими доходами. Остальные должны платить за обеды самостоятельно. Так, без субсидий государства остались примерно 800 тысяч учеников Королевства. Родители делают все возможное, но экономическое положение страны ставит людей перед сложным и даже жестоким выбором: между отоплением и едой.