В Москве +12°C, в Афинах +31°C. Погода в Европе на неделю с 3 по 9 октября

В столице любви синоптики обещают преимущественно пасмурную погоду с дождем, столбик термометра в Париже покажет +20 °C, рассказали в программе «Плюс-минус». Жителям и гостям Вены также стоит запастись зонтиками – дождливой погоды не миновать, температура воздуха при этом составит +18 °C. А в Риме до +26 °C и преимущественно ясная погода. В Мадриде воздух прогреется до +28 °C, там ожидается ясная погода с переменной облачностью, но без осадков.

В столице Болгарии будет пасмурно с дождем, столбик термометра поднимется до +19 °C. В Анкаре до +27 °C, ожидается преимущественно ясная погода с переменной облачностью. В Афинах также жара, там воздух прогреется до +31 °C, погода при этом ожидается ясная с переменной облачностью.

Значительно холоднее в Прибалтике. В Риге синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду с дождем, там в дневное время суток воздух прогреется до +13 °C. В Вильнюсе до +11 °C, здесь будет пасмурно и дождливо. Такая же погода придет в Варшаву, там воздух прогреется до +13 °C.