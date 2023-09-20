Немцы проведут антивоенные митинги в 14 городах в Международный день мира

Новости Германии. Германия готовится к антивоенным митингам. Они пройдут по всей стране завтра, 21 сентября, в Международный день мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Германии. Германия готовится к антивоенным митингам. Они пройдут по всей стране завтра, 21 сентября, в Международный день мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Демонстрации планируются в 14 городах. Общая тема – необходимость мирного решения украинского конфликта. Организаторы призывают к упразднению НАТО. По мнению активистов, диалог – единственный способ решения разногласий. Отметим, жители Германии не раз призывали Киев к диалогу с Москвой.