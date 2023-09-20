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В Ливии дезинфицируют улицы после наводнений, чтобы избежать распространения инфекций

20 сентября 2023 06:38
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Новости Ливии. Дезинфекция улиц после наводнения началась в Ливии. Власти опасаются распространения инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Ливии дезинфицируют улицы после наводнений, чтобы избежать распространения инфекций-1

Медиков в пострадавших районах не хватает. Напомним, после продолжительных ливней на страну обрушилось мощное наводнение. Вода прорвала дамбы и уничтожила несколько районов. Число погибших превысило 11 тысяч. Поисковые работы продолжаются.

# Наводнение # Фотофакт

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