В Ливии дезинфицируют улицы после наводнений, чтобы избежать распространения инфекций

Новости Ливии. Дезинфекция улиц после наводнения началась в Ливии. Власти опасаются распространения инфекций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медиков в пострадавших районах не хватает. Напомним, после продолжительных ливней на страну обрушилось мощное наводнение. Вода прорвала дамбы и уничтожила несколько районов. Число погибших превысило 11 тысяч. Поисковые работы продолжаются.