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Хорватия отказалась закупать украинское зерно для поддержки местных аграриев

20 сентября 2023 06:36
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Хорватия решила не закупать украинское зерно. Об этом заявили в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Хорватия отказалась закупать украинское зерно для поддержки местных аграриев-1

Местные власти не хотят, чтобы аграрии столкнулись с проблемами из-за дешевой украинской сельхозпродукции. Она может прибыть в Хорватию в «ненормальных объемах», отметили в кабинете министров. Напомним, ранее в одностороннем порядке эмбарго на зерно с территории Украины продлили три европейских государства – Словакия, Венгрия и Польша.

# Международная политика # Фотофакт

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