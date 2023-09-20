Хорватия отказалась закупать украинское зерно для поддержки местных аграриев

Хорватия решила не закупать украинское зерно. Об этом заявили в правительстве страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Местные власти не хотят, чтобы аграрии столкнулись с проблемами из-за дешевой украинской сельхозпродукции. Она может прибыть в Хорватию в «ненормальных объемах», отметили в кабинете министров. Напомним, ранее в одностороннем порядке эмбарго на зерно с территории Украины продлили три европейских государства – Словакия, Венгрия и Польша.