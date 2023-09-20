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Протестующие в центре Еревана в основном разошлись – информагентства

20 сентября 2023 06:29
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Участники акции протеста у здания правительства Армении в основном разошлись, обстановка спокойная, передают информагенства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Протестующие в центре Еревана в основном разошлись – информагентства-1

Минувшей ночью на площади Республики в Ереване, где находится здание правительства, оставались несколько десятков человек. Количество полицейских в оцеплении уменьшилось. Движение на прилегающих улицах было восстановлено, а палаточного городка, который собирались поставить протестующие, так и не появилось.

# Акции протеста # Фотофакт

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