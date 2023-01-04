Немцы перестают доверять канцлеру и правительству

Новости Германии. Немцы перестают доверять властям. Как показал опрос, проведенный социологическим институтом, канцлер Германии и федеральное правительство стремительно теряют благосклонность населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год рейтинг Шольца упал с 60 % наполовину. Кабмин за это время потерял 22 % симпатизирующих ему жителей и сейчас вынужден довольствоваться скромной поддержкой 34 % населения. Бундестаг, которому в начале года доверяли 37 % респондентов, продемонстрировал снижение на 12 %. Впрочем, скептически настроены жители Германии не только к своему правительству. Досталось и руководству Евросоюза. Почти 10 % опрошенных признались, что разочарованы проводимой им политикой.