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Рестораны Брюсселя рискуют остаться без клиентов

04 января 2023 06:12
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Новости Бельгии. Рестораны Брюсселя рискуют остаться без клиентов. Бельгийская сфера услуг снова борется за выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рестораны Брюсселя рискуют остаться без клиентов-1

Так, чтобы не потерять последние доходы, управляющим пришлось искать необычные способы привлечения гостей. В результате некоторые рестораны вынужденно сменили концепцию. Теперь они готовят блюда, для которых почти не нужна электроэнергия. Это в первую очередь сырые овощи. Например, маринованные с солью, уксусом и специями. Однако глобальной проблемы это не решает. В условиях энергокризиса многим рестораторам все равно пришлось сократить штат сотрудников.

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# Экономический кризис # Новости Бельгии # Фотофакт

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