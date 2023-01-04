Новости Бельгии. Рестораны Брюсселя рискуют остаться без клиентов. Бельгийская сфера услуг снова борется за выживание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, чтобы не потерять последние доходы, управляющим пришлось искать необычные способы привлечения гостей. В результате некоторые рестораны вынужденно сменили концепцию. Теперь они готовят блюда, для которых почти не нужна электроэнергия. Это в первую очередь сырые овощи. Например, маринованные с солью, уксусом и специями. Однако глобальной проблемы это не решает. В условиях энергокризиса многим рестораторам все равно пришлось сократить штат сотрудников.