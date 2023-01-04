На фестивале в Саудовской Аравии представили 40 тысяч верблюдов

Новости Саудовской Аравии. На каждом континенте свои традиции новогодних празднований. В Саудовской Аравии подходит к завершению самый продолжительный в стране фестиваль, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он посвящен «кораблям пустыни». На этот раз в 130 километрах к северу от Эр-Рияда представили 40 тысяч верблюдов, принадлежащих 3 000 человек. У них есть возможность поучаствовать в аукционах. Понравившееся животное порой может стоить владельцу миллионы реалов.