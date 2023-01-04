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Financial Times: Британия столкнётся с сильной рецессией

04 января 2023 06:20
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Новости Великобритании. Британия пострадает сильнее других стран «Большой семерки». Страна столкнется с сильной и продолжительной рецессией в экономике. Такие прогнозы появились в материале деловой газеты Financial Times, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Financial Times: Британия столкнётся с сильной рецессией-1

В первую очередь сложившаяся в экономике ситуация отразится на уровне доходов домохозяйств, которые и без того страдают от роста цен на продукты питания и электроэнергию. Кроме того, по оценкам экономистов, продолжит снижаться и ВВП королевства в наступившем году. Ожидается, что в связи с этим Банк Англии сохранит высокую процентную ставку. Ранее ее подняли до 3 %, что стало максимальным показателем за последние 14 лет.

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# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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