Неизвестный с ножом напал на людей в Париже – ранения получили 5 человек

Новости Франции. В Париже неизвестный напал с ножом на людей. Ранения получили пять человек, в том числе один полицейский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП случилось на Северном вокзале в центре французской столицы. Неизвестный мужчина внезапно атаковал пассажиров, находящихся в фойе здания. Началась паника. Администрация вокзала попросила людей спрятаться в стоящих на путях поездах, пока не приедет полиция. На требование бросить нож мужчина не реагировал. Чтобы обезвредить злоумышленника, правоохранителям пришлось применить оружие. С ранением его доставили в больницу. Сейчас место происшествия оцеплено, вокзал начал работать в обычном режиме, однако движение поездов нарушено.