Неизвестный 16 минут разгуливал по территории Белого дома и заглядывал в окна

Скандальные подробности нарушения границ резиденции американского президента рассказали в конгрессе. По особо охраняемой территории неизвестный разгуливал, заглядывая в окна и дергая за ручки дверей.

И это после того, как на системы безопасности, охрану и содержание агентов в штатском потратили миллиарды долларов. Обнаружили нарушителя лишь когда он был в нескольких шагах от главного здания.