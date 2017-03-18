Неизвестный 16 минут разгуливал по территории Белого дома и заглядывал в окна
Скандальные подробности нарушения границ резиденции американского президента рассказали в конгрессе. По особо охраняемой территории неизвестный разгуливал, заглядывая в окна и дергая за ручки дверей.
Вне поля зрения секретной службы США он оставался 16 минут!
И это после того, как на системы безопасности, охрану и содержание агентов в штатском потратили миллиарды долларов. Обнаружили нарушителя лишь когда он был в нескольких шагах от главного здания.
В тот момент там как раз находился глава США.
Американский президент назвал работу сотрудников службы безопасности «фантастической» – в кавычках, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.