Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины

Новости Китая. Шокирующее видео героического спасения пострадавших в ДТП в Китае покоряет интернет. Инцидент произошел в провинции Цзянси. В аварию здесь попали три автомобиля.

Одна легковушка загорелась, причем пламя грозило охватить всю машину вместе с людьми.

На их счастье, рядом оказался мужчина не робкого десятка – обыкновенный продавец. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он вытащил людей из полыхавшего авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.