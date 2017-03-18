Видеофакт: храбрый продавец из Китая вытащил людей из горящей машины

Новости Китая. Шокирующее видео героического спасения пострадавших в ДТП в Китае покоряет интернет. Инцидент произошел в провинции Цзянси. В аварию здесь попали три автомобиля.
Одна легковушка загорелась, причем пламя грозило охватить всю машину вместе с людьми.
На их счастье, рядом оказался мужчина не робкого десятка – обыкновенный продавец. Рискуя собственной жизнью и здоровьем, он вытащил людей из полыхавшего авто, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Позже ему на помощь бросился таксист, который потушил на пострадавших огонь.