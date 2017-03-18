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Техника в аэропорте Катании не справляется с пеплом от извержения вулкана Этна

18 марта 2017 18:20
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Новости Сицилии. Аэропорт крупного сицилийского города Катания закрыли из-за извержения вулкана Этна. Ситуация критическая.

Пепел оседает на взлетно-посадочной полосе, не смотря на работу техники, и снижает видимость.

Огнедышащая гора не унимается уже несколько недель. Пару дней назад во время внезапного извержения исполина пострадали 10 человек – туристы и сотрудники британской телекомпании. Люди спасались, укорачиваясь от раскаленных камней и выбросов пара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шестеро из пострадавших получили серьезные травмы.

Техника в аэропорте Катании не справляется с пеплом от извержения вулкана Этна-1

# Фотофакт # Извержение вулкана

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