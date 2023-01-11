Забастовки учителей спровоцировали закрытие школ в Шотландии

Новости Великобритании. Почти все начальные школы Шотландии закрыты из-за массовых забастовок учителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они запланированы сегодня, 11 января, как пишут местные СМИ.

По имеющимся данным, стачки затронут большинство школ Шотландии, а также Англии и Уэльса. Там забастовки ожидаются в ближайшие дни. Работники образовательных учреждений новых требований не предъявляют: люди по-прежнему настаивают на повышении оплаты труда на фоне самой высокой за 40 лет инфляции в стране. Власти предложили увеличить заработную плату на 5 %, но профсоюзы требуют повышения как минимум на 10 % и заявили, что будут продолжать забастовку пока не получат новое предложение. В последнее время Британию буквально сотрясают протесты. Бастуют медицинские работники, железнодорожники, почтальоны, водители и многочисленные представители других профессий.