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Миллионы французов планируют выйти на митинги против повышения пенсионного возраста

11 января 2023 07:47
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Новости Франции. Французы протестуют против пенсионной реформы. Возраст выхода на заслуженный отдых повысится с 62 до 64 лет, что, ожидаемо, вызвало недовольство в обществе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Миллионы французов планируют выйти на митинги против повышения пенсионного возраста-1

Сотни человек накануне собрались в центре города Ренн на западе Франции, чтобы высказать свое возмущение проводимой властями социальной политикой. После заявления главы кабмина к массовым акциям протеста начали готовиться все крупные профсоюзы. По их мнению, реформа особенно ударит по сотрудникам, которые рано начали работать или занимаются тяжелым физическим трудом.

На 19 января в связи с повышением пенсионного возраста во Франции планируются крупнейшие протесты – миллионы людей собираются выйти на митинги и демонстрации, чтобы заставить правительство уступить. И это будет только началом. Выступления охватят всю страну, если власти не услышат требования людей.

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# Акции протеста # Элизабет Борн # Новости Франции # Фотофакт

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