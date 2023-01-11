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Польша пытается получить репарации от Германии

11 января 2023 06:22
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Польша не теряет надежды на получение репараций от Германии. На прошлой неделе Берлин официально отказал в переговорах на эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Польша пытается получить репарации от Германии-1

Теперь Варшава просит помощи у Конгресса США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши. По его словам, страна очень рассчитывает на поддержку американских партнеров и законодателей. Тем более, что ряд шагов для привлечения внимания общественности к проблеме уже сделан. Так, ранее польское внешнеполитическое ведомство обращалось к ООН, ЮНЕСКО и Совету Европы. А осенью 2022 года власти даже представили доклад о потерях и запросили компенсацию более 1,3 триллиона долларов.

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# Международная политика # Аркадиуш Мулярчик # Фотофакт

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