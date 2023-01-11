Польша пытается получить репарации от Германии

Польша не теряет надежды на получение репараций от Германии. На прошлой неделе Берлин официально отказал в переговорах на эту тему, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь Варшава просит помощи у Конгресса США. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши. По его словам, страна очень рассчитывает на поддержку американских партнеров и законодателей. Тем более, что ряд шагов для привлечения внимания общественности к проблеме уже сделан. Так, ранее польское внешнеполитическое ведомство обращалось к ООН, ЮНЕСКО и Совету Европы. А осенью 2022 года власти даже представили доклад о потерях и запросили компенсацию более 1,3 триллиона долларов.