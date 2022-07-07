Недовольны Моравецким. Верховная контрольная палата Польши критикует перестановки в правительстве

Новости Польши. О некомпетентности правительства заговорили и в Польше. Это связано с абсурдными политическими решениями Моравецкого. Верховная контрольная палата страны критикует постоянные и необоснованные перестановки в правительстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Как только к власти пришла консервативная партия «Право и справедливость», перестановки в Совете министров начали происходить с небывалой скоростью. И, как правило, были безосновательны. Например, в 2021 году правительство создало Министерство спорта. Вот только на практике оно не просуществовало ни дня. Так как задним числом из него сделали Министерство спорта и туризма. И это лишь одно из множества абсурдных решений. За последние шесть лет только 10 из 38 существующих ведомств не изменили название или сферу деятельности. С остальными произошло почти 100 изменений. Рекордсменами являются Министерства строительства и регионального развития. Там семь раз меняли название должности. Как заявили в Верховной контрольной палате Польши, такие решения приводят к хаосу, с которым в последствие правительство не сможет справиться.
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