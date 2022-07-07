«Жирные коты, идите работать!» Польские фермеры вышли на акцию протеста
Новости Польши. В Варшаве польские фермеры вышли на акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч демонстрантов выкрикивали лозунг: «Не затягивай пояс, сожми кулак». А на плакатах было написано: «Жирные коты, идите работать!» и «Не дадим себя обмануть!»
Протестующие недовольны аграрной политикой властей, так как она ведет к увеличению расходов на производство и снижению прибыли. Также фермеры возмущены подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Своими решениями власти вытесняют польскую продукцию из страны, что в результате может обернуться дефицитом и еще большим ростом цен.
Кроме того, по мнению аграриев, такая ситуация выгодна госкомпаниям, так как сейчас они пытаются заработать на инфляции.