«Жирные коты, идите работать!» Польские фермеры вышли на акцию протеста

Новости Польши. В Варшаве польские фермеры вышли на акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч демонстрантов выкрикивали лозунг: «Не затягивай пояс, сожми кулак». А на плакатах было написано: «Жирные коты, идите работать!» и «Не дадим себя обмануть!»

Протестующие недовольны аграрной политикой властей, так как она ведет к увеличению расходов на производство и снижению прибыли. Также фермеры возмущены подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Своими решениями власти вытесняют польскую продукцию из страны, что в результате может обернуться дефицитом и еще большим ростом цен.