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«Жирные коты, идите работать!» Польские фермеры вышли на акцию протеста

07 июля 2022 14:14
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Новости Польши. В Варшаве польские фермеры вышли на акцию протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несколько тысяч демонстрантов выкрикивали лозунг: «Не затягивай пояс, сожми кулак». А на плакатах было написано: «Жирные коты, идите работать!» и «Не дадим себя обмануть!»

«Жирные коты, идите работать!» Польские фермеры вышли на акцию протеста-1

Протестующие недовольны аграрной политикой властей, так как она ведет к увеличению расходов на производство и снижению прибыли. Также фермеры возмущены подорожанием удобрений и импортом сельхозпродукции из-за границы. Своими решениями власти вытесняют польскую продукцию из страны, что в результате может обернуться дефицитом и еще большим ростом цен.

«Жирные коты, идите работать!» Польские фермеры вышли на акцию протеста-4

Кроме того, по мнению аграриев, такая ситуация выгодна госкомпаниям, так как сейчас они пытаются заработать на инфляции.

# Акции протеста # Новости Польши # Фотофакт

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