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Небо над США позеленело. Местные жители поделились необычными кадрами

07 июля 2022 09:15
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Новости США. Небо над Соединенными Штатами Америки позеленело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такими кадрами активно делятся местные жители.

Небо над США позеленело. Местные жители поделились необычными кадрами-1

Как объяснили ученые, необычное явление связано с грозами, которые обрушились на регион.

Небо над США позеленело. Местные жители поделились необычными кадрами-4

Дело в том, что облака несут много воды и пропускают сквозь себя в основном синий свет. Он смешивается с красным светом солнца, и небо становится зеленым. Кроме того, необычное явление является визуальным предупреждением о том, что гроза может привести к выпадению крупного града.

# Погода # Новости США # Фотофакт

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