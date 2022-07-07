Небо над США позеленело. Местные жители поделились необычными кадрами

Новости США. Небо над Соединенными Штатами Америки позеленело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такими кадрами активно делятся местные жители.
Новости США. Небо над Соединенными Штатами Америки позеленело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такими кадрами активно делятся местные жители.
Как объяснили ученые, необычное явление связано с грозами, которые обрушились на регион.
Дело в том, что облака несут много воды и пропускают сквозь себя в основном синий свет. Он смешивается с красным светом солнца, и небо становится зеленым. Кроме того, необычное явление является визуальным предупреждением о том, что гроза может привести к выпадению крупного града.