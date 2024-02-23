В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании

Угрозы со стороны украинского продовольствия европейские власти в упор не видят. Даже несмотря на многотысячные акции протеста фермеров. Налицо двойные стандарты. В итоге аграрии вынуждены сами принимать меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, украинское зерно снова высыпали на ж/д станции в Польше. Полиция уже ищет злоумышленников. Отметим, подобная акция не первая. Горы пшеницы уже украшали КПП в Медыке. В целом протесты фермеров коснулись 180 населенных пунктов Польши. Оценив масштаб проблем, Киев инициировал переговоры. Они должны были состояться сегодня на границе. Только вот польская делегация так и не приехала.

Марианна Стрил, глава Валлонской федерации сельского хозяйства:

Приток украинской сельхозпродукции привел к вялым продажам нашей сельхозпродукции и падению цен на европейскую: будь то сахар, зерно или куриное мясо. Мы надеемся, что Европа возьмет на себя ответственность, чтобы фермеры несли бремя не в одиночку.

Французские же власти бремя фермеров разделили. Но протестующие считают, что предложенных правительством мер, в частности закона о поддержке аграриев, недостаточно. К тому же, до его вступления в силу еще далеко. В результате центр Парижа снова оккупировали тракторы. Активисты также выступают против засилья дешевого импорта. О своих претензиях участники митинга заявляют громко.