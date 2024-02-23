В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании
Угрозы со стороны украинского продовольствия европейские власти в упор не видят. Даже несмотря на многотысячные акции протеста фермеров. Налицо двойные стандарты. В итоге аграрии вынуждены сами принимать меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, украинское зерно снова высыпали на ж/д станции в Польше. Полиция уже ищет злоумышленников. Отметим, подобная акция не первая. Горы пшеницы уже украшали КПП в Медыке. В целом протесты фермеров коснулись 180 населенных пунктов Польши. Оценив масштаб проблем, Киев инициировал переговоры. Они должны были состояться сегодня на границе. Только вот польская делегация так и не приехала.
Марианна Стрил, глава Валлонской федерации сельского хозяйства:
Приток украинской сельхозпродукции привел к вялым продажам нашей сельхозпродукции и падению цен на европейскую: будь то сахар, зерно или куриное мясо. Мы надеемся, что Европа возьмет на себя ответственность, чтобы фермеры несли бремя не в одиночку.
Французские же власти бремя фермеров разделили. Но протестующие считают, что предложенных правительством мер, в частности закона о поддержке аграриев, недостаточно. К тому же, до его вступления в силу еще далеко. В результате центр Парижа снова оккупировали тракторы. Активисты также выступают против засилья дешевого импорта. О своих претензиях участники митинга заявляют громко.
Акция протеста завершится возле выставочного центра, где сейчас проходит масштабная сельхозвыставка. Ожидается, что завтра ее посетит глава Франции. Но фермеры планируют сорвать это мероприятие. Обманутые ожиданиями митинги продолжают и аграрии Испании. Хотя они встретили, пожалуй, самое ожесточенное сопротивление со стороны полиции. Правоохранители общались с активистами при помощи дубинок. Демократия по-европейски привела к задержанию 60-ти человек.