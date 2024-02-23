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В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании

23 февраля 2024 19:48
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Угрозы со стороны украинского продовольствия европейские власти в упор не видят. Даже несмотря на многотысячные акции протеста фермеров. Налицо двойные стандарты. В итоге аграрии вынуждены сами принимать меры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании-1

Так, украинское зерно снова высыпали на ж/д станции в Польше. Полиция уже ищет злоумышленников. Отметим, подобная акция не первая. Горы пшеницы уже украшали КПП в Медыке. В целом протесты фермеров коснулись 180 населенных пунктов Польши. Оценив масштаб проблем, Киев инициировал переговоры. Они должны были состояться сегодня на границе. Только вот польская делегация так и не приехала.

В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании-4

Марианна Стрил, глава Валлонской федерации сельского хозяйства:
Приток украинской сельхозпродукции привел к вялым продажам нашей сельхозпродукции и падению цен на европейскую: будь то сахар, зерно или куриное мясо. Мы надеемся, что Европа возьмет на себя ответственность, чтобы фермеры несли бремя не в одиночку.

Французские же власти бремя фермеров разделили. Но протестующие считают, что предложенных правительством мер, в частности закона о поддержке аграриев, недостаточно. К тому же, до его вступления в силу еще далеко. В результате центр Парижа снова оккупировали тракторы. Активисты также выступают против засилья дешевого импорта. О своих претензиях участники митинга заявляют громко.

В Европе не угасают фермерские протесты – бастуют аграрии Польши, Франции и Испании-7

Акция протеста завершится возле выставочного центра, где сейчас проходит масштабная сельхозвыставка. Ожидается, что завтра ее посетит глава Франции. Но фермеры планируют сорвать это мероприятие. Обманутые ожиданиями митинги продолжают и аграрии Испании. Хотя они встретили, пожалуй, самое ожесточенное сопротивление со стороны полиции. Правоохранители общались с активистами при помощи дубинок. Демократия по-европейски привела к задержанию 60-ти человек.

# Акции протеста

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