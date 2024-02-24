По мнению аналитиков, это вызвано ухудшением качества жизни европейцев и рецессией в экономике. Но брюссельские политики намерены дальше развивать бюрократию в своих странах. Евросоюз и Германия уже договорились разместить во Франкфурте новое агентство по борьбе с отмыванием денег. Чиновники, которые хотели уменьшить оборот нелегализованных денег, усложнили финансовую систему всего союза. Нововведения увеличат время оформления всех документов и перемещения средств на счетах, что приведет к еще большей стагнации. На фоне предстоящих выборов в Европарламент политики все больше теряют популярность среди избирателей.