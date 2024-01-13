Небензя назвал удары западной коалиции в Йемене вооружённой агрессией

США и Великобритания нанесли еще один удар по позициям хуситов в Йемене. Они атаковали их радиолокационные станции в столице страны Сане, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как сообщили американские военные, все цели поражены и даже обошлось без жертв среди гражданских. Арабские СМИ подтвердили факт нанесения удара, который пришелся по северной части йеменской столицы, информации о погибших и раненых пока нет. Нападение, случайно или нет, было совершено буквально в то время, как проходило заседание Совбеза ООН, созванного по инициативе России в связи с предыдущими ударами по Йемену. В Организации Объединенных Наций не отрицают, что происходящее ведет к дальнейшей напряженности ситуации в ближневосточном регионе. Российская сторона заявила, что удары по Йемену являются грубым нарушением Устава ООН.

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН:

Главная задача ООН, закрепленная в ее Уставе, – предотвращать угрозы миру и подавлять акты агрессии или других нарушений мира в соответствии с принципами международного права. С большим сожалением констатируем, что вчера мы столкнулись именно с такой ситуацией: вооруженной агрессией со стороны группы стран против другого государства.

Ракетные удары по Йемену вызвали волну протестов не только в арабском мире, но и в самих США. Люди требуют прекратить бомбежки, усугубляющие гуманитарный кризис в раздираемой гражданской войной стране и уносящие жизни мирных жителей. Волна протестов нарастает с каждым днем и порой приобретает радикальные формы.