Медведев: размещение войск Великобритании в Украине будет объявлением войны России

Размещение войск Великобритании на территории Украины будет подразумевать объявление войны России, пишет РИА Новости.

Об этом сообщил заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале, комментируя визит премьер-министра Великобритании Риши Сунака в Киев с целью подписать соглашение по безопасности.

«Надеюсь, наши извечные враги наглые британцы понимают, что размещение их официального воинского контингента на Украине будет означать объявление войны нашей стране», – подчеркнул Медведев.

Также Дмитрий Медведев в своем сообщении предлагает представить реакцию западной общественности, если бы делегация из Лондона в центре Киева оказалась под обстрелами кассетных снарядов, как это произошло с мирными жителями российского города Белгород.