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В Кремле отреагировали на удары США и Великобритании по Йемену

13 января 2024 09:26
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Россия осуждает удары Америки и Британии по объектам на территории Йемена, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«Мы их осуждаем. Вы знаете, что была принята резолюция, мы воздержались. И страны, которые нанесли удар, они пытались под свои действия подвести международную правовую основу. Эта попытка не увенчалась успехом, ибо принятая резолюция не предоставляет никакого права наносить удары», – сообщил Песков

Кремль придерживается позиции, что исходя из международного права удары по Йемену не являются легитимными.

Ранее телеканал Fox New информировал, что США и Великобритания осуществили очередные удары по территории Йемена.

# Международная политика # Дмитрий Песков

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