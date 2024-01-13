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Выставленные на аукционе сценарии сериала «Друзья» проданы за 28 864 фунта

13 января 2024 09:59
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Сценарии для двух серий американского ситкома «Друзья» проданы на аукционе за 28 864 фунта, пишет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Hansons.

Сценарии к сериям «Эпизод со свадьбой Росса I», а также «Эпизод со свадьбой Росса II» подлежали уничтожению еще в 1998 году по завершении съемок этих эпизодов в Лондоне, однако одна из бывших сотрудниц лондонской студии нашла их и решила забрать себе.

На сайте аукционного дома сказано, что «молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов», однако с учетом налогов и сборов покупатель заплатил 28 864 фунта.

# Аукционы

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