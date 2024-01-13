Выставленные на аукционе сценарии сериала «Друзья» проданы за 28 864 фунта

Сценарии для двух серий американского ситкома «Друзья» проданы на аукционе за 28 864 фунта, пишет РИА Новости со ссылкой на аукционный дом Hansons.

Сценарии к сериям «Эпизод со свадьбой Росса I», а также «Эпизод со свадьбой Росса II» подлежали уничтожению еще в 1998 году по завершении съемок этих эпизодов в Лондоне, однако одна из бывших сотрудниц лондонской студии нашла их и решила забрать себе.

На сайте аукционного дома сказано, что «молоток опустили на цене 22 тысячи фунтов», однако с учетом налогов и сборов покупатель заплатил 28 864 фунта.