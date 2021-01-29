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Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Вспоминаем роли легендарного актёра

29 января 2021 08:26
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Новости Беларуси. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Легендарный актер театра и кино умер на 88-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Вспоминаем роли легендарного актёра-1

В начале месяца у него обнаружили коронавирус. Несколько недель артист провел в больнице. Накануне его состояние резко ухудшилось.  

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Вспоминаем роли легендарного актёра-4

Василий Лановой был профессионалом своего дела. Талантливый актер сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны». Лановой не раз становился лауреатом престижных премий, удостоен ряда государственных наград.  

Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Вспоминаем роли легендарного актёра-7

Соболезнования в связи со смертью народного артиста СССР Василия Ланового выразил Президент Беларуси.  

# Некролог # Василий Лановой # Александр Лукашенко # Фотофакт

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