Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Вспоминаем роли легендарного актёра

Новости Беларуси. Не стало народного артиста СССР Василия Ланового. Легендарный актер театра и кино умер на 88-м году жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале месяца у него обнаружили коронавирус. Несколько недель артист провел в больнице. Накануне его состояние резко ухудшилось.

Василий Лановой был профессионалом своего дела. Талантливый актер сыграл в десятках театральных постановок и более 70 фильмах. Зрителям он известен по ролям в картинах «Алые паруса», «Полосатый рейс», «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны». Лановой не раз становился лауреатом престижных премий, удостоен ряда государственных наград.