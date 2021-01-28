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Непогода в Украине: обесточенными оказались 143 населённых пункта, школы переходят на дистанционку

28 января 2021 15:30
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Новости Украины. Украина под ударом циклона «Ларс». Из-за непогоды обесточенными оказались 143 населенных пункта в четырех областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода в Украине: обесточенными оказались 143 населённых пункта, школы переходят на дистанционку-1

На регионы обрушились снегопады. Сильный ветер валит деревья. Чтобы расчистить дороги, на некоторых участках временно ограничили движение транспорта.

Непогода в Украине: обесточенными оказались 143 населённых пункта, школы переходят на дистанционку-4

По прогнозам синоптиков, погодные условия ухудшатся. Школам из семи областей рекомендовано перевести детей на дистанционное обучение. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано несколько бригад специалистов.  

# Погода # Фотофакт

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