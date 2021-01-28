Непогода в Украине: обесточенными оказались 143 населённых пункта, школы переходят на дистанционку

Новости Украины. Украина под ударом циклона «Ларс». Из-за непогоды обесточенными оказались 143 населенных пункта в четырех областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На регионы обрушились снегопады. Сильный ветер валит деревья. Чтобы расчистить дороги, на некоторых участках временно ограничили движение транспорта.