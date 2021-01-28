Непогода в Украине: обесточенными оказались 143 населённых пункта, школы переходят на дистанционку

Новости Украины. Украина под ударом циклона «Ларс». Из-за непогоды обесточенными оказались 143 населенных пункта в четырех областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Украины. Украина под ударом циклона «Ларс». Из-за непогоды обесточенными оказались 143 населенных пункта в четырех областях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На регионы обрушились снегопады. Сильный ветер валит деревья. Чтобы расчистить дороги, на некоторых участках временно ограничили движение транспорта.
По прогнозам синоптиков, погодные условия ухудшатся. Школам из семи областей рекомендовано перевести детей на дистанционное обучение. В работах по восстановлению электроснабжения задействовано несколько бригад специалистов.