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В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек

28 января 2021 16:50
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Новости России. 267 человек привлечены к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек -1

Массовый митинг состоялся 23 января. 110 демонстрантов получили наказание в виде административного ареста. В числе задержанных и известный среди молодежи российский блогер.

В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек -4

Звезда TikTok Константин Лакеев обвиняется в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. У 17-летнего парня более 800 тысяч подписчиков. Он был одним из тех, кто напал на служебный автомобиль ФСБ: несколько раз пнул его ногой и забросал снегом. В содеянном блогер раскаялся и попросил прощения у полицейских. По двум статьям ему грозит до 5 и до 7 лет лишения свободы.

В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек -7

Еще один задержанный – уроженец Чечни, Саид Джумаев. 23 января он вступил в ожесточенную драку с сотрудниками ОМОНа.

В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек -10

Джумаев попытался скрыться и попасть в Латвию. Его задержали в лесу под Псковом с двумя компасами и картой. За неудаленные призывы к протестам будет оштрафован и ряд социальных сетей. Интернет-платформы должны будут заплатить до 4 миллионов российских рублей.

# Акции протеста # Константин Лакеев # Саид Джумаев # Фотофакт

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