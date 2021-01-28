В Москве за участие в незаконной акции 23 января привлечены к ответственности почти 270 человек

Новости России. 267 человек привлечены к ответственности за участие в несанкционированных акциях протеста в Москве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Массовый митинг состоялся 23 января. 110 демонстрантов получили наказание в виде административного ареста. В числе задержанных и известный среди молодежи российский блогер.

Звезда TikTok Константин Лакеев обвиняется в хулиганстве и умышленном повреждении имущества. У 17-летнего парня более 800 тысяч подписчиков. Он был одним из тех, кто напал на служебный автомобиль ФСБ: несколько раз пнул его ногой и забросал снегом. В содеянном блогер раскаялся и попросил прощения у полицейских. По двум статьям ему грозит до 5 и до 7 лет лишения свободы.

Еще один задержанный – уроженец Чечни, Саид Джумаев. 23 января он вступил в ожесточенную драку с сотрудниками ОМОНа.