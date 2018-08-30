Эсминец США перехватил в Аденском заливе судно с контрабандным арсеналом

Новости США. Судно с целым арсеналом стрелкового оружия перехватил эсминец США в Аденском заливе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На небольшом парусном корабле обнаружено свыше 1000 единиц пистолетов и автоматов. Флага на судне не оказалось. Маршрут его следования и порт назначения неизвестны. Американские военные исследуют найденные на борту улики, чтобы определить, откуда и куда контрабандисты перевозили оружие.