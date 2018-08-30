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Способ превращать любую группу крови в универсальную выявили ученые из канадского университета

30 августа 2018 13:08
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Новости Канады. Работая с кишечными бактериями, биохимик заметил, что выделенные из них образцы ДНК способны вырабатывать ферменты, которые превращают любой тип крови в универсальный донорский продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Способ превращать любую группу крови в универсальную выявили ученые из канадского университета-1

Новый метод требует дополнительных исследований, чтобы в дальнейшем использовать его на практике. Ученые надеются, что со временем это открытие поможет решить проблему дефицита донорской крови во всем мире.

# Открытие # Фотофакт

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