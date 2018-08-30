Способ превращать любую группу крови в универсальную выявили ученые из канадского университета

Новости Канады. Работая с кишечными бактериями, биохимик заметил, что выделенные из них образцы ДНК способны вырабатывать ферменты, которые превращают любой тип крови в универсальный донорский продукт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый метод требует дополнительных исследований, чтобы в дальнейшем использовать его на практике. Ученые надеются, что со временем это открытие поможет решить проблему дефицита донорской крови во всем мире.