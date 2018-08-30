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Продажа билетов на «поезд четырёх столиц» стартовала в Украине

30 августа 2018 14:49
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Новости Украины. В Украине начали продажу билетов на «поезд четырех столиц». Состав будет курсировать между Киевом, Минском, Вильнюсом и Ригой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продажа билетов на «поезд четырёх столиц» стартовала в Украине-1

По словам администрации компании, на проездные документы старались установить максимально доступные цены. Например, билет из столицы Украины в Минск в вагоне купе будет стоить чуть больше 135 рублей. В первый рейс состав отправится из Киева уже 28 сентября.

# Туризм # Фотофакт

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