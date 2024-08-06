Не отравление, так коронавирус – более 40 спортсменов заразились COVID-19 во время Олимпиады

Кишечные инфекции атлетов после заплыва в Сене стали не единственным недугом парижской Олимпиады. По заявлению представителя Всемирной организации здравоохранения, более 40 спортсменов во время Игр заразились COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.