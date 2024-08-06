Не отравление, так коронавирус – более 40 спортсменов заразились COVID-19 во время Олимпиады

Кишечные инфекции атлетов после заплыва в Сене стали не единственным недугом парижской Олимпиады. По заявлению представителя Всемирной организации здравоохранения, более 40 спортсменов во время Игр заразились COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В ВОЗ подчеркивают, что за последние месяцы во многих государствах наблюдались всплески заболеваемости и правительства должны усилить кампанию по вакцинации против коронавирусной инфекции среди всего населения, а не только групп риска.
В Париже COVID-19 заразились пять австралийских ватерполисток и британский трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Адам Пити во время соревнований в бассейне. Также несколько случаев зафиксировано и в сборной Бельгии. Даже несмотря на недуг, некоторые спортсмены решили не сниматься с Олимпиады и продолжили выступать в состязаниях.
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