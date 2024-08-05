Бельгийскую триатлонистку госпитализировали с кишечной палочкой после заплыва в Сене

Грандиозные планы французских властей обернулись скандалами для организаторов Игр. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой после заплыва в Сене,

По информации французских СМИ, бельгийская спортсменка находится в больнице уже четыре дня, из-за чего сборная по триатлону отказалась от участия в смешанной эстафете. Но не только бельгийцы пострадали от «чистых» вод Сены. Из-за кишечной инфекции двое швейцарских триатлонистов отказались участвовать в состязаниях.

Купание в реке было запрещено более 100 лет назад из-за высокого уровня загрязнения и риска заболеваний, но это не остановило от проведения Игр в ее водах французских властей, которые вложили баснословные деньги ради собственных амбиций.