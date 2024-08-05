Триатлонистка из Бельгии попала в больницу после заплыва в Сене на ОИ-2024

Газета Nieuwsblad пишет, что после участия в соревнованиях на Олимпийских играх в Париже триатлонистка из Бельгии Клэр Мишель подхватила кишечную палочку и уже четыре дня лежит в больнице. Об этом сообщает ТАСС. Она заняла 38-е место.

Плавательный этап триатлона проходил в Сене, где тренировки 28 и 29 июля в связи с загрязнением воды были отменены, а мужские соревнования 30 июля перенесены.

31 июля после получения разрешения соревнования состоялись. Смешанная эстафета должна состояться 5 августа, а женский заплыв на 10 км – 8 августа.