Премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи на церемонии, приуроченной к 79-й дате атомной бомбардировки, не стали напрямую упоминать Соединенные Штаты как государство, виновное в этом событии. Об этом пишет ТАСС.

Это соответствует обычной практике официальных лиц Японии, которые на мемориальных церемониях воздерживаются от упоминания Соединенных Штатов в качестве виновника. Однако Мемориальный музей мира в Хиросиме и учебные материалы в Японии содержат детальную информацию об исторических событиях, связанных с бомбежками.

Соединенные Штаты осуществили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки с целью ускорить процесс капитуляции Японии в конце Второй мировой войны. Эти бомбардировки – единственные случаи, когда ядерное оружие применялось в военных целях. В Хиросиме погибло от 70 000 до 100 000 человек, а общее число жертв превысило 350 000.