После заплыва в Сене олимпийцев вывернуло наизнанку

Вопреки всем заявлениям французских властей о чистоте воды в Сене здоровье некоторых спортсменов не смогло осилить испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После нескольких переносов заплывы в рамках программы по триатлону все-таки прошли в реке. В свою очередь спортсмены на пресс-конференции негативно высказались о качестве воды. А представительницу Казахстана Екатерину Шабалину после соревнований и вовсе вывернуло наизнанку. Атлетка заявила, что во время турнира она захлебнулась речной водой, вследствие чего и произошло недомогание. Но случай Шабалиной стал не единственным прецедентом.

После мужского старта канадец Тайлер Миславчук заявил журналистам, что его стошнило 10 раз. Пока власти Парижа не планируют отменять следующие соревнования в водах Сены. По планам в конце следующей недели на реке пройдет финал соревнований по плаванию на дистанции в 10 километров.