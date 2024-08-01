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После заплыва в Сене олимпийцев вывернуло наизнанку

01 августа 2024 08:03
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Вопреки всем заявлениям французских властей о чистоте воды в Сене здоровье некоторых спортсменов не смогло осилить испытания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После заплыва в Сене олимпийцев вывернуло наизнанку-1

После нескольких переносов заплывы в рамках программы по триатлону все-таки прошли в реке. В свою очередь спортсмены на пресс-конференции негативно высказались о качестве воды. А представительницу Казахстана Екатерину Шабалину после соревнований и вовсе вывернуло наизнанку. Атлетка заявила, что во время турнира она захлебнулась речной водой, вследствие чего и произошло недомогание. Но случай Шабалиной стал не единственным прецедентом.

После мужского старта канадец Тайлер Миславчук заявил журналистам, что его стошнило 10 раз. Пока власти Парижа не планируют отменять следующие соревнования в водах Сены. По планам в конце следующей недели на реке пройдет финал соревнований по плаванию на дистанции в 10 километров.

# Олимпиада 2024 # Новости Франции

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