Прямой эфир

Иран получил предложение США возобновить переговоры по ядерной программе

03 ноября 2025 06:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Министерство иностранных дел Ирана подтвердило получение предложения от США о возобновлении переговоров по ядерной программе, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Иран получил предложение США возобновить переговоры по ядерной программе-2

Послание передано Тегерану через Оман. Детали пока не раскрываются. Напомним, контакты между Штатами и Ираном были прерваны в июне. Причиной стали израильские, а затем и американские удары по ядерным объектам в стране. На фоне этих событий президент Исламской Республики пообещал восстановить разрушенные комплексы по обогащению урана. При этом было подчеркнуто, что программа не подразумевает создание ядерного оружия.

# США # Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию
02 ноября 2025 17:42

Трамп поручил Министерству войны подготовить атаку на Нигерию

Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде
02 ноября 2025 17:20

Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде

«Люди, какая демократия?!» Поляки теряют уважение к своим политикам – пообщались с писателем и публицистом
02 ноября 2025 17:15

«Люди, какая демократия?!» Поляки теряют уважение к своим политикам – пообщались с писателем и публицистом