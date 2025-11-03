Иран получил предложение США возобновить переговоры по ядерной программе

Послание передано Тегерану через Оман. Детали пока не раскрываются. Напомним, контакты между Штатами и Ираном были прерваны в июне. Причиной стали израильские, а затем и американские удары по ядерным объектам в стране. На фоне этих событий президент Исламской Республики пообещал восстановить разрушенные комплексы по обогащению урана. При этом было подчеркнуто, что программа не подразумевает создание ядерного оружия.