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Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии

11 декабря 2023 10:15
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Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии. Авария произошла на линии Болонья – Римини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии-1

Причины ее пока неизвестны. Власти и спасатели заняты устранением последствий случившегося. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Они получили несерьезные травмы, поскольку поезда двигались на малой скорости. Ситуация находится на контроле у мэра ближайшего к месту ЧП города. Движение на линии приостановлено.

# ЧП # Новости Италии # Фотофакт

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