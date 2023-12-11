Не менее 17 человек пострадали при столкновении поездов в Италии. Авария произошла на линии Болонья – Римини, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причины ее пока неизвестны. Власти и спасатели заняты устранением последствий случившегося. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Они получили несерьезные травмы, поскольку поезда двигались на малой скорости. Ситуация находится на контроле у мэра ближайшего к месту ЧП города. Движение на линии приостановлено.