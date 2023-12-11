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ВОЗ приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке

11 декабря 2023 10:14
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Всемирная организация здравоохранения призывает оказать срочную гуманитарную помощь Газе. ВОЗ приняла соответствующую резолюцию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ приняла резолюцию по ситуации на Ближнем Востоке-1

Она направлена на защиту гражданского населения анклава. В документе говорится об обеспокоенности ряда стран обстановкой в палестинском регионе, связанной с военными действиями. Бои на Ближнем Востоке продолжаются. ХАМАС заявил о поражении 44 единиц военной техники Израиля и ликвидации 40 военнослужащих. ЦАХАЛ также продолжает наносить интенсивные удары по сектору Газа. Под огнем – и южная, и северная части анклава. В регионе уже не найти безопасного места. С начала ноября на территорию Египта перешли почти 16 тысяч палестинцев.

# Палестина-Израиль # Фотофакт

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