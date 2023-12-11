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Нарышкин: страны Запада все чаще обсуждают необходимость замены президента Украины

11 декабря 2023 10:13
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По данным СВР, высшие западные должностные лица все больше рассматривают возможность замены украинского президента Владимира Зеленского. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на директора ведомства Сергея Нарышкина.

Они озабочены невыполненными Зеленским обещаниями, его манерой поведения и коррупцией в Украине. На Западе считают, что в конфликте с РФ Зеленский утратил возможность маневрировать.

По данным СВР, на прошедшей встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе обсуждались возможные кандидатуры преемников Зеленского. В числе кандидатов – украинские военные и политики высокого ранга. В СВР отметили, что такой вариант развития событий подразумевает заключение соглашения о прекращении огня, при котором армия Украины утратит свой наступательный потенциал.

 

# Международная политика

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