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США предлагают Украине уступить часть своих территорий РФ

11 декабря 2023 08:17
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Сенатор США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что возврат Украины к границам 1991 года невозможен и Киеву придется пойти на уступки России. Он отметил, что украинский конфликт должен решаться путем проведения переговоров, а не войны. Об этом пишет ТАСС.

Вэнс также высказал мнение, что США должны признать потребность в уступках со стороны Украины и положить конец войне.

Ранее администрация Байдена запрашивала дополнительное бюджетное финансирование на 2024 финансовый год для помощи Израилю и Украине, а также противостояния Китаю и России. Тем не менее многие республиканцы возражают против дальнейшей финансовой помощи Киеву. Законопроект о предоставлении новой помощи Украине и Израилю не был принят в Сенате, несмотря на настоятельные просьбы Байдена.

# Международная политика # Джо Байден

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