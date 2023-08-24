Названы сразу 5 стран, которые станут новыми участниками БРИКС
Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают бразильские СМИ, ссылаясь на проект итогового документа саммита, который проходит в Йоханнесбурге.
Предполагается, что новые страны-участницы распределены по географическому принципу. И для соблюдения его баланса в список может быть включена еще одна африканская страна. Напомним, ранее стало известно, что лидеры БРИКС договорились о расширении объединения, приняв документ, в котором изложены его принципы.
Белорусская делегация накануне продолжила серию переговоров на саммите в Йоханнесбурге. А сегодня, 24 августа, примет участие в сессии диалога. Как подчеркнул министр иностранных дел нашей страны, объединение уже стало самодостаточной организацией, а после завершения процесса ее расширения БРИКС существенно увеличит свой и политический, и экономический потенциал.
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