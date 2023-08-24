Названы сразу 5 стран, которые станут новыми участниками БРИКС

Новыми участниками БРИКС станут Аргентина, Иран, Саудовская Аравия, Египет и Объединенные Арабские Эмираты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом сообщают бразильские СМИ, ссылаясь на проект итогового документа саммита, который проходит в Йоханнесбурге.

Предполагается, что новые страны-участницы распределены по географическому принципу. И для соблюдения его баланса в список может быть включена еще одна африканская страна. Напомним, ранее стало известно, что лидеры БРИКС договорились о расширении объединения, приняв документ, в котором изложены его принципы.