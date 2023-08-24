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Под Тверью разбился самолет, среди пассажиров значился Евгений Пригожин

24 августа 2023 07:37
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Росавиация приступила к проведению расследования по факту крушения самолета Embraer, случившегося в среду, 23 августа, в Тверской области, пишет ТАСС. На самолете было 3 пилота и 7 пассажиров, все они погибли.

Воздушное судно компании «МНТ-Аэро» следовало из аэропорта Шереметьево в Санкт-Петербург. По информации Росавиации, в числе пассажиров были Евгений Пригожин, Дмитрий Уткин и Валерий Чекалов, состоявшие в ЧВК «Вагнер».

По факту авиакатастрофы начато расследование, на местах аварии работают сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Сообщается, что на месте крушения самолета обнаружены все тела. Главное следственное управление СК РФ открыло уголовное дело по статье 263 УК РФ о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Проведение следствия взял под личный надзор губернатор Тверской области Игорь Руденя.

# Крушение

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