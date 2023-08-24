Прямой эфир

На Колумбию обрушился тропический шторм с ураганным ветром и сильными дождями

24 августа 2023 07:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Колумбии. Тропический шторм «Франклин» обрушился на Колумбию. Он принес с собой ураганный ветер и сильные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Колумбию обрушился тропический шторм с ураганным ветром и сильными дождями-1

Затоплены десятки дорог и населенных пунктов. Непогода сделала невозможным пребывание людей в знаменитом туристическом центре – городе Картахена. По данным синоптиков, ураган, скорость которого достигает 100 километров в час, будет продвигаться на юг страны и скоро ударит по трем ее департаментам.

# Погода # Новости Колумбии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Конгресс США собирается начать финансовое расследование в отношении Байдена
24 августа 2023 07:07

Конгресс США собирается начать финансовое расследование в отношении Байдена

Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить
24 августа 2023 06:57

Путин на открытии мемориала «Курская битва»: значение победы в этом сражении невозможно переоценить

Спасатели нашли тела всех пассажиров рухнувшего в Тверской области бизнес-джета
24 августа 2023 06:48

Спасатели нашли тела всех пассажиров рухнувшего в Тверской области бизнес-джета