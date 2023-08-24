На Колумбию обрушился тропический шторм с ураганным ветром и сильными дождями

Новости Колумбии. Тропический шторм «Франклин» обрушился на Колумбию. Он принес с собой ураганный ветер и сильные дожди, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Затоплены десятки дорог и населенных пунктов. Непогода сделала невозможным пребывание людей в знаменитом туристическом центре – городе Картахена. По данным синоптиков, ураган, скорость которого достигает 100 километров в час, будет продвигаться на юг страны и скоро ударит по трем ее департаментам.