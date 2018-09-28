В Санкт-Петербурге два 20-летних посетителя кафе погибли из-за прорыва трубы с горячей водой

Новости России. Два человека погибли в кафе Санкт-Петербурга из-за прорыва трубы с горячей водой.

По информации ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, ночью двадцать восьмого сентября во дворе одного из домов, которые расположены на Измайловском проспекте, прорвало магистральную трубу отопления.

В результате случившегося погибли два 20-летних посетителя общественного заведения. Молодые люди получили термические ожоги.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц».

Проводится осмотр места произошедшего, допрашиваются очевидцы и свидетели случившегося. Назначен ряд экспертиз.

Продолжается расследование уголовного дела.

В начале августа в Сочи мальчик шел с бабушкой по улице и упал в ливневку.