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В Италии взорвалась цистерна с шампанским: видеофакт

28 сентября 2018 12:44
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Новости Италии. Авария на производстве: в Италии из взорвавшейся цистерны вылилось 30 тысяч литров шампанского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Италии взорвалась цистерна с шампанским: видеофакт-1

Инцидент произошел на одном из заводов по производству вина. Причиной аварии стал человеческий фактор. Напиток вырвался наружу из-за избытка давления и превышения допустимого объема игристого вина в резервуаре.

К слову, урожай винограда в 2018 году стал особенно большим для Италии. Его объем более чем на 10 % превысил урожаи предыдущих лет.

# Взрыв # Фотофакт

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