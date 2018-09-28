В Италии взорвалась цистерна с шампанским: видеофакт

Новости Италии. Авария на производстве: в Италии из взорвавшейся цистерны вылилось 30 тысяч литров шампанского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел на одном из заводов по производству вина. Причиной аварии стал человеческий фактор. Напиток вырвался наружу из-за избытка давления и превышения допустимого объема игристого вина в резервуаре.

К слову, урожай винограда в 2018 году стал особенно большим для Италии. Его объем более чем на 10 % превысил урожаи предыдущих лет.