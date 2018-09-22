Учёные назвали опасность частого употребления шашлыков и барбекю

Новости США. Регулярное употребление пищи, которая была приготовлена на открытом огне или на углях, не менее опасно, чем курение.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, если питаться приготовленной таким образом едой, то вероятность развития пневмонии, астмы и других болезней лёгких повышается на 40-60%.

Ранее учёные пришли к выводу, что уголь и дрова могут способствовать развитию хронической обструктивной болезни лёгких. Однако в том исследовании учёные анализировали то, как изменяется производительность человека на работе. Они не затрагивали тему смертей и иных последствий развития болезни. В новом исследовании научные работники решили восполнить этот пробел.

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По словам исследователей, дым открытых костров, древесных и угольных печей наполнен канцерогенами, угарным газом и другими веществами, которые негативно сказываются на человеке. Отмечается, что даже при непродолжительном контакте с огнём в крови человека повышается концентрация канцерогенов в 2,5 – 5 раз. Это значительно увеличивает возможность развития рака.

В развитых странах жители редко сталкиваются с подобным воздействием. В основном речь идёт об отдыхе на природе с шашлыками и барбекю.

В развивающихся странах дрова и уголь используются для обогревания домов и приготовления пищи. Например, по оценкам Международного энергетического агентства, в таких условиях живут почти 40% домашних хозяйств в Китае.

Исследователи захотели оценить последствия такого положения дел и начали наблюдать за здоровьем 277 тысяч жителей Китая в возрасте от 30 до 79 лет. Около половины из них время от времени или постоянно использовали уголь и дрова, чтобы приготовить еду, обогреть дом. В начале исследования ни один из наблюдаемых не курил и не страдал от болезней лёгких.

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За десять лет примерно 20 тысяч из них скончались от рака и тяжелых болезней лёгких, или же попали в больницы с подобными диагнозами. Это стало основанием для вывода учёных о вреде костров и угольных печей.

Выяснилось, что жизнь в этих условиях не менее вредна, чем регулярное курение. Наблюдаемые на 54% чаще умирали от болезней лёгких, в сравнении с их сверстниками, которые пользовались газовыми или электрическими плитами, а также централизованной системой отопления.

Дрова повышали вероятность развития болезней лёгких на 37%, уголь – на 22%, отсутствие качественного дымохода – на 7%. Шансы заболеть туберкулёзом, астмой или иными хроническими болезнями лёгких повышались в 1,5 – 2 раза.

Закончили свою статью учёные словами о том, что властям развивающихся стран следует обеспечить население централизованным отоплением, электричеством и газом. В противном случае, утверждают учёные, в определённый момент может начаться эпидемия болезней лёгких.