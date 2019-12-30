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Названы несколько возможных причин авиакатастрофы в Казахстане. Чёрные ящики не повреждены

30 декабря 2019 12:05
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Новости Казахстана. Бортовые самописцы с самолета, разбившегося под Алматой, переданы в Межгосударственный авиационный комитет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Черные ящики не были повреждены, в ближайшее время специалисты приступят к их расшифровке.

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Названы несколько возможных причин авиакатастрофы в Казахстане. Чёрные ящики не повреждены-1

Власти Казахстана уже исключили из списка возможных причин крушения погодные условия. Среди других версий: ошибка навигационных служб, ошибка экипажа, а также техническая неисправность. Осмотр места происшествия продолжается, готовится передислокация лайнера в район аэропорта для более детального изучения.

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Напомним, самолет, летевший рейсом Алматы – Нур-Султан, при взлете потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением. На борту находились 98 человек. 12 пассажиров погибли.

Названы несколько возможных причин авиакатастрофы в Казахстане. Чёрные ящики не повреждены-4

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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