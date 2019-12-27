«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Новости Казахстана. 27 декабря в Алма-Ате произошло крушение пассажирского самолёта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Казахстана. 27 декабря в Алма-Ате произошло крушение пассажирского самолёта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Лайнер должен был отправиться в Нур-Султан, однако при взлете воздушное судно внезапно потеряло высоту, пробило бетонное заграждение и врезалось в двухэтажное здание.
Жертвами трагедии стали 12 человек. 49 пассажиров пострадали, им оказывают медицинскую помощь. На месте происшествия работают около тысячи специалистов. Среди них медики, полиция, сотрудники аэропорта и авиакомпании, а также представители экстренных служб. Спасатели разбирают завалы в поисках остальных пассажиров.
Денис Кривошеев, очевидец (Казахстан):
По некоторым данным: это был прерванный взлет. Он набрал большую скорость и по какой-то причине не смог взлететь. Версии прорабатываются разные. По первым данным: самолет был абсолютно технически исправен. Лично я на этом самолете летал несколько дней назад. Я видел, как происходит разбор завалов и как первый раз обрушилась крыша. Не могу сказать, что это дом жилой, но судя по тому, что соседние дома не жилые, возможно, он находился на этапе строительства. Это огромная трагедия, и нам необходимо сплотиться и понять причины этой трагедии. Это самое важное.
В момент катастрофы на борту находились 100 человек, включая экипаж. Выяснением обстоятельств трагедии займётся правительственная комиссия. До установления причин крушения полеты самолетов Fokker 100 и деятельность авиакомпании Bek Air приостановлены.
Как уточняет посольство Беларуси в Казахстане, граждан нашей страны на борту потерпевшего крушения самолёта не было. Подробности – в наших следующих выпусках.