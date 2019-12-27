«Это был прерванный взлёт». Что говорит очевидец крушения самолёта в Казахстане

Денис Кривошеев, очевидец (Казахстан):

По некоторым данным: это был прерванный взлет. Он набрал большую скорость и по какой-то причине не смог взлететь. Версии прорабатываются разные. По первым данным: самолет был абсолютно технически исправен. Лично я на этом самолете летал несколько дней назад. Я видел, как происходит разбор завалов и как первый раз обрушилась крыша. Не могу сказать, что это дом жилой, но судя по тому, что соседние дома не жилые, возможно, он находился на этапе строительства. Это огромная трагедия, и нам необходимо сплотиться и понять причины этой трагедии. Это самое важное.